Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın'a: Takımı ayağa kaldır

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 41. dakikasında siyah-beyazlı tribünler oyunun çok sık durması üzerine Sergen Yalçın’a çağrıda bulunarak, “Sergen takımı ayağa kaldır” tezahüratı yaptı.

15 Aralık 2019 Pazar - 21:22
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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 41. dakikasında Beşiktaş tribünleri, oyunun çok sık durması üzerine tepki gösterdi. Sergen Yalçın’a seslenen tribünler “Sergen takımı ayağa kaldır” diye tempo tutarken, Sergen Yalçın’ın da oyunun çok sık durmasına sinirlenmesi dikkatlerden kaçmadı.
 
Bu dakikada yerde kalan Chebake, sağlık ekibinin talimatı sonrasında oyundan alınırken, bu futbolcunun yerine Özer Özdemir oyuna dahil oldu. Sahanın kenarına gelen ve tedavisi devam eden Chebake’nin taraftarla olan diyaloğu da dikkat çekti.
 
Bir taraftarın kendisine tepki göstermesi sonrasında oyundan alındığını işaret eden Chebake, daha sonra sekerek yedek kulübesine geldi.
 
Sergen Yalçın’a sevgi seli
 
Öte yandan Beşiktaş- Malatya maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında saha kenarındaki Sergen Yalçın’a taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulunarak alkışladı. Yalçın ise Abdullah Avcı’yı göstermek takımı desteklemelerini istedi. Sergen’in bu hareketi alkışlandı.

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