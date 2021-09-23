Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini aldı! 4.8 milyon Euro...

Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den bir yıl daha kiraladığı sağ bek Valentin Rosier'nin bonservisini 4.8 milyon Euro karşılığı aldığını açıkladı.

23 Eylül 2021 Perşembe - 15:58
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a tepki! Hukuki işlem... Beşiktaş'a Ghezzal şoku! Altay maçında yok Balotelli'nin paylaşımı ortalığı yıktı! 3 emoji ve... Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal talihsizliği! Nevzat Demir revire döndü Sergen Yalçın'dan flaş Balotelli açıklaması

Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den bir yıl daha kiraladığı sağ bek Valentin Rosier'nin bonservisini 4.8 milyon Euro karşılığı aldığını açıkladı.
 
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
 
Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. Transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.  
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Beşiktaş Rosier bonservis
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ozan Tufan'a İngiltere'de büyük övgü: Türk Pogba... Ozan Tufan'a İngiltere'de büyük övgü: Türk Pogba...
Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Ocak ayında bomba: 5 milyon euroluk teklif...Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Ocak ayında bomba: 5 milyon euroluk teklif... Süper Lig'de Emre Belözoğlu sürprizi! Geri dönüyor...Süper Lig'de Emre Belözoğlu sürprizi! Geri dönüyor... Yıllık gelirleri dudak uçuklatıyor! İşte en çok kazanan futbolcular Yıllık gelirleri dudak uçuklatıyor! İşte en çok kazanan futbolcular
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.