Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini aldı! 4.8 milyon Euro...

Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den bir yıl daha kiraladığı sağ bek Valentin Rosier'nin bonservisini 4.8 milyon Euro karşılığı aldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. Transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.