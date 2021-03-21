Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi öncesi iki yönetici arasında gerginlik!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın yöneticileri sosyal medyadan atıştı. Beşiktaş yönetici Erol Kaynar'ın tweet'ine Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu cevap verdi.

21 Mart 2021 Pazar - 16:19 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 16:42
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Beşiktaş Kulübü İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.
 
Mücadelenin VAR hakemlerine uyarıda bulunan Kaynar, "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, "VAR" olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz!" ifadesini kullandı.
 
Bu açıklamaya Fenerbahçe cephesinden yanıt veren isim yönetici Metin Sipahioğlu oldu. Sipahioğlu, Kaynar'ın tweet'ine cevap olarak şunu yazdı:
 
"Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR’dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!"
 
 
 

 

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Etiketler: Beşiktaş Fenerbahçe Süper Lig
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