Beşiktaş ve Galatasaray'dan Romdhane atağı

Tunus'ta Esperance forması giyen orta saha oyuncusu Mohamed Ali Ben Romdhane için Galatasaray ve Beşiktaş atağa geçti.

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 8:37
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Tunus Ligi ekiplerinden Esperance forması giyen Mohamed Ali Ben Romdhane'ye Fransız ekiplerinin yanında Türkiye'den de 2 talip olduğu yazıldı.
 
Footmercato'nun haberine göre Tunus futbolunun en dikkat çeken isimlerindan biri olan orta saha oyuncusu Mohamed Ali Ben Romdhane'nin bu yaz transfer döneminde Avrupa'ya açılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi. Yetenekli orta saha oyuncusunun peşinde Lyon, Lille'in yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray'ın da istediği iddia edildi.
 
Orta sahada 8 numara pozisyonunda oynayan Romdhane geçen sezon çıktığı toplam 35 maçta 10 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

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Etiketler: Mohamed Ali Ben Romdhane galatasaray beşiktaş
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