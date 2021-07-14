Beşiktaş ve Galatasaray'dan Romdhane atağı

Tunus Ligi ekiplerinden Esperance forması giyen Mohamed Ali Ben Romdhane'ye Fransız ekiplerinin yanında Türkiye'den de 2 talip olduğu yazıldı.

Footmercato'nun haberine göre Tunus futbolunun en dikkat çeken isimlerindan biri olan orta saha oyuncusu Mohamed Ali Ben Romdhane'nin bu yaz transfer döneminde Avrupa 'ya açılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi. Yetenekli orta saha oyuncusunun peşinde Lyon, Lille'in yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray 'ın da istediği iddia edildi.