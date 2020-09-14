Beşiktaş ve Karagümrük'den Ezequiel Schelotto'ya transfer teklifi

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün, son olarak İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen ve serbest oyuncu konumunda olan sağ bek Ezequiel Schelotto için transfer teklifinde bulundukları belirtildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi - 15:15
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Beşiktaş'ta sağ bek için transfer arayışları sürerken gündeme yeni bir isim geldi. Arjantin doğumlu olan ve İtalya Milli Takımı forması da giyen Ezequiel Schelotto için Beşiktaş'ın devrede olduğu aktarıldı. Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Süper Lig'in yeni takımı Karagümrük'ün de oyuncu için transfer teklifinde bulunduğu aktarıldı. 
 
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş ve Karagümrük'ün transfer teklifinde bulunduğu oyuncu, aynı zamanda Rus ekibi Spartak Moskova'dan da bir teklif aldı. Fakat öncelikle İtalya Serie A'ye geri dönmek isteyen oyuncu için Genoa'nın da devrede olduğu aktarılıyor. 
 
Buenos Aires doğumlu olan ve İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen 31 yaşındaki sağ bek, geride bıraktığımız sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da geçirdikten sonra bu yaz serbest kalmıştı. Schelotto, kariyerinde ise daha önce Banfield, Cesena, Atalanta, Catania, Inter, Sassuolo, Parma, Chievo ve Sporting formaları da giymişti. 
 
 

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Etiketler: Beşiktaş Karagümrük zequiel Schelotto transfer teklif
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