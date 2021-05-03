Beşiktaş ve Trabzonspor Besar Gudjufi'nin peşine düştüler

1 YIL FUTBOL OYNAMAYABİLİR

Bu transferin yetiştirme bedeli dahil 500 bin Euro'ya bitebileceği ancak Makedon oyuncunun 1 yıl oynamama durumunun da söz konusu olduğu da belirtildi. Fenerbahçe 2017'de Rabotnicki'den aldığı Eljif Elmas'ı 2 yıl sonra tam 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satmıştı. Trabzonspor da Gudjufi için benzer planlar yapıyor.