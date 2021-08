Beşiktaş, yedinci transferini açıkladı! Mert Günok resmen imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

BAŞAKŞEHİR'DEN MERT GÜNOK'A TEŞEKKÜR

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok, kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.

"Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımızın da birinci kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

MERT GÜNOK DA BAŞAKŞEHİR'E VEDA ETTİ

Formasıyla şampiyonluk yaşadığım, futbolun en büyük sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde sahaya çıktığım Başakşehir Futbol Kulübü ile bugün itibari ile yollarımız ayrılıyor. Tarihte her zaman yerini alacak olan kulübün ilk şampiyonluğunda pay sahibi olduğum için ayrıca gururluyum. Ama her güzel hikayenin bir sonu vardır. Başta başkanımız ve Başakşehir FK yönetimi olmak üzere, kulüpte geçirdiğim dört yıl boyunca desteklerini asla benden esirgemeyen tüm takım arkadaşlarıma, çalıştığım bütün teknik direktörlere ve yardımcılarına, kulüp çalışanlarına, sağlık ekibine ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Kalbimde yeriniz her zaman ayrı olacak.