Beşiktaş- Yeni Malatyaspor heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Cezalı ve sakat oyuncularının çokluğu dikkat çeken Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, sezon boyunca Süper Lig heyecanı Misli.com'da!

01 Kasım 2020 Pazar - 9:16 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 9:21
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Sezona Trabzon deplasmanında 3 puanla başlayan ama sonrasında 3 maçlık galibiyet hasreti çeken Beşiktaş, Denizli deplasmanında 3-2 kazanarak hayata dönmüştü. Takımda sakat ve cezalı oyuncular TD Sergen Yalçın'ın elini biraz sıkmış durumda... Orta sahadan Josef de Souza cezalı. Kanat bölgesinde yer alan Gökhan Töre, Ajdin Hasic, Atakan Üner ve Georges-Kevin N'Koudou sakat. Denizlispor maçında olduğu gibi sol kanatta Cyle Larin, sağ kanatta Rachid Ghezzal forma giyecek. Josef'in yokluğunda orta sahaya Bernard Mensah'ın monte edilmesi bekleniyor.

Süper Lig'deki ilk 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor, son 3 maçta ise kaybetmeyerek dikkat çekti. Özellikle Benjamin Tetteh ve Christian Cueva performanslarını arttırınca, Zeki Yavru onlara eşlik edince puanlar arka arkaya geldi. TD Hamza Hamzaoğlu'nun eldivenleri Guido Herrera'dan alıp Abdulsamed Damlu'ya teslim etmesi de cesurcaydı ama meyvesini verdi. İlk 3 maçta 7 gol yiyen Herrera'ya kıyasla genç kaleci son 3 maçta sadece 2 gol yedi. Adem Büyük iyileşti ve maç kadrosunda olacak, Issam Chebake sakat.


ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ünü Beşiktaş kazandı. (1 - Yeni Malatyaspor)

- Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de attığı son 3 golü kafayla kaydetti.

- Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 2 gol atan tek isim Cyle Larin.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu! %53'lük kesim siyah-beyazlı ekibin Yeni Malatyaspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisini bozacağını düşünüyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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