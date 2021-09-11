Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

11 Eylül 2021 Cumartesi - 19:21
| Son Güncelleme : 11 09 2021 - 20:30
MAÇTAN DAKİKALAR
25' Kaleci müthiş çıakrdı! Teixeira'nın ceza yayından aşırtma şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
20' Beşiktaş'ta sakatlanan Vida yerini Welinton'a bıraktı.Domagoj Vida - Welinton
14' Beşiktaş'ta Pjanic, Haddadi'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Miralem Pjanic
10' Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Alex Teixeira'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu kale önünde takip eden N'koudou ağlara gönderdi.Gol - Georges-Kevin N'Koudou
5' Pjanic'in harika asistinde savunma arkasına sarkan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.Gol - Michy Batshuayi
3' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sol kanattan Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Vida'nın vuruşunda savunma kale önünden çıkardı.
İLK 11'LER!
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, NKoudou, Batshuayi.
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Sadık, Semih, Wallace, Haddadi, Mustafa, Aabid, Jospin, Ndong, Adem, Kubilay