Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Transferin son gününde Miralem Pjanic bombası patlatan Beşiktaş, milli ara öncesi formda bir görüntüde olan Yeni Malatyaspor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

11 Eylül 2021 Cumartesi - 11:48
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BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR

Herkesin Valentin Rosier'e sağ bek alternatifi veya yerli stoper beklediği transferin son gününde Miralem Pjanic bombası patlatan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısına Atiba Hutchinson ve Cyle Larin olmadan çıkacak. Kanada ile yoğun bir milli fikstür geçiren iki oyuncu, lig maçında dinlendirilip Şampiyonlar Ligi'ne saklanacak. Alex Teixeira 10-15 günlük arada iyileşti ve maç kadrosunda yerini aldı, Salih Uçan cezası sebebiyle forma giyemeyecek. TD Sergen Yalçın'ın Pjanic'i ilk 11'de başlatması beklenirken, 8+3 kuralı nedeniyle sol bekte Rıdvan Yılmaz'ı ve stoperde Necip Uysal'ı görebiliriz. Milli sol bek Umut Meraş sakat.

Milli ara öncesi Göztepe ve Gaziantep FK karşısında gol yemeden kazanan Yeni Malatyaspor'da ise sezona 1. kaleci olarak başlayan ErtaçÖzbir hala sakat. Sol uyluk arka adalesinde yırtık ve ödem tespit edilen Karim Hafez'in de ay sonuna kadar forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca, son 2 galibiyette büyük pay sahibi olan Benjamin Tetteh henüz iyileşmedi... Kaptan Adem Büyük hücumda çok ciddi bir sorumluluk üstlenecek. İstanbul seyahati öncesi sözleşme yeniledi, morali de yerinde... TD İrfan Buz orta alanı kalabalık tutuyor, bu açıdan "Aabid, Mallan & Nshimirimana" üçlüsüyle Beşiktaş'ın yetenekli oyuncularının mücadelesinin seyir zevki oldukça yüksek olacaktır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş ligde oynadığı son 20 iç saha maçında da boş geçmedi. (20 maç - 52 gol)

- Yeni Malatyaspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu 21 lig maçının sadece 2'sini kazanabildi. (3 beraberlik - 16 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaşkazanır" oldu!%61'lik kesim Miralem Pjanic transferiyle iyice güçlenen son şampiyondan Dolmbahçe'de galibiyetbekliyor...%9'lükkesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.
 

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