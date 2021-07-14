Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!

Beşiktaş kulübü yeni sezon formalarını resmen tanıttı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Taraftarsız bir 1.5 yıl geçirdik. Motorları maviliklere sürerken, Beşiktaş taraftarına da sesleniyoruz ve diyoruz ki Beşiktaş Sensin. Taraftarımızı stadyumda görmeyi çok özledik." açıklamasında bulundu. Beşiktaş formalarından biri Boğaz ilham alınarak tasarlandı. Kulüp bu formayı "Boğazın Efendisi Beşiktaş" sloganından hareketle yapıldığını açıkladı. İkinci forma tamamen siyah forma, "Kara Kartallar"a atfen. Üçüncü forma ise Şampiyonlar Ligi için özel olarak tasarlandı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 19:13
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Beşiktaş kulübü yeni sezon formalarını resmen tanıttı. Beşiktaş formalarından biri Boğaz ilham alınarak tasarlandı. Kulüp bu formayı "Boğazın Efendisi Beşiktaş" sloganından hareketle yapıldığını açıkladı. İkinci forma tamamen siyah forma, "Kara Kartallar"a atfen. Üçüncü forma ise Şampiyonlar Ligi için özel olarak tasarlandı.
 
Forma tanıtımında konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi: "2020-21 sezonun şamiyonu olan takımımızın yeni sezon forma tanıtımında biraradayız. Bundan sonra formaları Boğaz'ın ortasında tanıtacağız. Adidas ailesine teşekkür ediyoruz. 5 yıl daha yeniliyoruz sponsorluğu." ifadelerini kullandı.
 
"Taraftarsız bir 1.5 yıl geçirdik. Motorları maviliklere sürerken, Beşiktaş taraftarına da sesleniyoruz ve diyoruz ki Beşiktaş Sensin. Taraftarımızı stadyumda görmeyi çok özledik."
 
"5 yıllığına yeniliyoruz"
 
"Adidas'la anlaşmamızı beş yıl yeniliyoruz. İnşallah şampiyonluklarla dolu bir beş yıl olur. Taraftar, Beşiktaş'ın kendisidir. Başarmak kadar keyifli bir şey yok. Görüyorsunuz, keyfini çıkarıyoruz. Seneye de inşallah."

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