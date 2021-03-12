Beşiktaş yönetimi açıkladı! 'Larin için teklif aldık'

Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Larin için WBA'nın teklif yaptığı öğrenildi.

12 Mart 2021 Cuma - 10:31
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Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübün radarına giren Cyle Larin'i sezon sonunda iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmanın planlarını yapmaya başladı.
 
Siyah-beyazlı yönetim, 25 yaşındaki Kanadalı golcü için 10-15 Milyon Euro arasında bir bonservis bedeli elde etmeyi düşünürken, dikkat çeken bir transfer itirafı geldi.
 
Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, bu sezon Beşiktaş'ta başarılı bir performans gösteren Cyle Larin için devre arasında transfer teklifi aldıklarını açıkladı.
 
Mesut Urgancılar, Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ve Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi kadrosuna katan İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Alibon'ın Cyle Larin için resmi teklif yaptığını açıkladı.
 
Siyah-beyazlı yönetici, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Devre arasında Larin'e teklif geldi; fakat futbolcumuz Beşiktaş'tan ayrılmak istemedi. West Brom Albion, Larin için Ocak ayında bize resmi teklif verdi." ifadelerini kullandı.

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Etiketler: larin beşiktaş wba
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