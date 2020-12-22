Beşiktaş yönetimi gözünü kararttı! Prim yolda

Son haftalarda çıkış yakalayan Beşiktaş'ta yönetim futbolcular için prim sürprizi hazırladı.

22 Aralık 2020 Salı - 13:01
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Ligde üst üste 3 galibiyetin ardından son olarak Alanyaspor deplasmanında kaybeden Siyah-Beyazlılar, yeniden zirve hesapları yapıyor. Bu anlamda Beşiktaş Yönetimi hedefini, ilk devrenin son 9 maçı olarak belirledi. Buna göre, söz konusu karşılaşmalarda Kara Kartal'ın 9 maçı kazanması halinde oyunculara dev bir prim verilmesi bekleniyor. Eğer Beşiktaşlı futbolcular, 9 maçtan da galibiyetle ayrılırsa, her bir oyuncuya her karşılaşma için maç başı 30'ar bin TL'den toplamda 270 bin TL ödenecek.
 
9 galibiyet şart
 
Oyuncuların, bu primleri alabilmesi için 9 maçtan da galibiyetle ayrılmaları gerekiyor. Siyah-Beyazlılar, bu doping ile hem futbolcuları motive etmeyi, hem de ligin ikinci yarısı öncesinde büyük bir avantaj yakalayarak, yeniden zirveye oturmanın hesaplarını yapıyor. Ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayı sonrasında bu plan devreye girecek.
 

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Etiketler: beşiktaş prim
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