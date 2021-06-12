Beşiktaş yönetiminden Sergen Yalçın'a bir teklif daha

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Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın’a, geçen seneye göre daha güçlü bir kadro sözü vereceği belirtildi. Aboubakar’ın da gitmesiyle önemli bir gücünü kaybeden Beşiktaş Yönetimi bu nedenle Sergen Yalçın’ın isteği üzerine tüm yoğunluğunu forvet hattına verecek. (Milliyet)