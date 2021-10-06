Beşiktaş yönetiminden Vida'ya 2 yıllık yeni sözleşme

Beşiktaş'ın ünlü stoperi Domagoj Vida, sezon sonu 4.5 yıllık anlaşmanın sonuna gelecek. 2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde katıldığı Kara Kartal’da 138 maça çıkıp 15 gollük performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcudan memnun olan yönetim, başarılı futbolcunun kontratını uzatmak için harekete geçti.

Dinamo Kiev ’den transfer olduğu dönemde bonservissiz geldiği için imza parası da alan ve Beşiktaş ’a bu sezonki maliyeti 3.5 milyon Euro olan futbolcuya teklif edilen sözleşme belli oldu. Siyah-Beyazlı idarecilerin tecrübeli isme 1 milyon 750 bin Euro’dan 2 senelik sözleşme önerdiği ifade edildi.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 5 kez Beşiktaş forması giyebilen Vida’nın, kulüpten gelen teklifi Milli ara sonrasında yanıtlayacağı bildirildi.

Ülke puanımızdaki düşüş sonrasında gelecek sezon lig şampiyonunun Devler Ligi’ne ön eleme turuyla gidecek olmasını göz önünde bulunduran yönetimin, bundan dolayı takımın maaş tablosunda genel olarak düşüşe gitme karar aldığı öğrenildi.