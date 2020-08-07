Beşiktaş, Ze Luis için Porto'ya teklifini yaptı

Beşiktaş son dakika transfer haberleri... TFF Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Ze Luis gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım Ze Luis için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar...

07 Ağustos 2020 Cuma - 8:47
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Beşiktaş, Porterkiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Yeşil Burun Adaları doğumlu oyuncu Ze Luis için girişimlerini hızlandırdı. 
 
Skorer'de yer alan habere göre; Siyah-beyazlı idareciler Sergen Yalçın’ın onayının ardından önce yıldız futbolcuyla temasa geçerken, Portekiz ekibine de teklifini sundu. Harcama limitleri nedeniyle bonservis ödemek istemeyen Kartal’ın, kiralama formülü üzerinde durduğu öğrenildi.
 
Transfer döneminde önceliğini stoper ve santrfor bölgesine verecek olan Beşiktaş Yönetimi, Porto ile golcüsü Ze Luis için temaslarını yoğunlaştırdı.
 
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği yıldız oyuncu için harekete geçen idareciler, Porto’dan da izin alarak Ze Luis ile temasa geçti.
 
Önce futbolcuyla el sıkışmak isteyen Beşiktaş, daha sonra Porto Yönetimi ile kıran kırana pazarlığa başlayacak. Bu futbolcuyu 12 milyon Euro'ya aldığı için en az bu rakama satmak isteyen Portekiz ekibine, siyah-beyazlıların transfer limitini anlattığı ortaya çıktı.
 
Bonservisli oyuncu alma konusunda TFF’nin izin vermediğini hatırlatan Beşiktaş Yönetimi’nin satın alma opsiyonlu bir kiralama modelini önerdiği vurgulandı.
 
Siyah-beyazlı idarecilerle görüşen Sergen Yalçın’ın ise Ze Luis’in kendi oyun sistemine en uygun forvetlerden biri olduğunu ve kulübün imkanları izin verdiği müddetçe alınmasının doğru olduğunu söylediği ortaya çıktı.
 
Cevap bekleniyor
Porto’ya ve Ze Luis’e tekliflerini ileten yönetim, gelen cevaba göre hareket edecek. Yanıtın olumsuz olması halinde Beşiktaş rotayı başka isimlere çevirecek.
 
Ze Luis kimdir?
Ze Luis, 24 Ocak 1991'de Yeşil Burun Adaları'nda doğmuştur. 1,84 boyunda ve sol ayağını kullanıyor ve forvet pozisyonunda forma giyiyor. Golcü oyuncu, geçtiğimiz yaz sezonunda Spartak Moskova takımından Porto'ya 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur.
 

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Etiketler: Beşiktaş porto transfer Ze Luis
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