Beşiktaşlı Güven Yalçın 'kilo' iddilarına 'baklava' cevabı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı devirdiği maçta takımına 3 puanı getiren isim olan Güven Yalçın, kilo aldığı yönünde yapılan haberlere, attığı golden sonra baklavalarını kameralara göstererek cevap verdi.

10 Temmuz 2020 Cuma - 7:28
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Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, 90'da Güven Yalçın'ın attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Son haftaların en çok eleştirilen ismi olan Güven Yalçın'ın attığı gol sonrası yaptığı sevinç ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
 
Kilo aldığı yönünde çıkan haberlere gönderme yapan Güven, baklavalarını kameralara gösterdi. Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın 'kilo problemleri' haberlerine cevap daha önce takım arkadaşı Necip Uysal'dan gelmişti. Uysal yaptığı paylaşımda Güven’e destek olurken, “Kilo aldı diyenler biraz buraya baksın” ifadelerini kullanmıştı.
 
Beşiktaş’ta son dönemdeki performansı nedeniyle eleştiriler alan Güven Yalçın’ın Fransa’dan talipleri olduğu öne sürülüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Nimes ve Bordeaux’un takibinde bulunan Güven Yalçın için Beşiktaş Yönetimi’nin 5 milyon Euro’luk bonservis talebi geçerliliğini koruyor. Fransız kulüplerinin ise genç forvet için Siyah- Beyazlılar’a son olarak 2.5 milyon Euro’luk öneride bulunduğu konuşuluyor.
 
 
 

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