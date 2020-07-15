Beşiktaşlı Umut Nayir'den corona virüs açıklaması

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın genç golcüsü Umut Nayir, corona virüs testinin negatife döndüğünü ancak kalan maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:21
İLGİLİ HABERLER
Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup açıklaması! Dorukhan Toköz'den flaş paylaşım! Fenerbahçe ile adı anılıyordu Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı açıklaması! Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi alarm! 6 isim sınırda... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın formülü buldu

Beşiktaş'ın genç golcüsü Umut Nayir bir süredir sahalardan uzaktı. Genç futbolcu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da pozitif çıkan corona testinin bugün negatife döndüğünü bildirdi. 
 
Umut Nayir'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
 
"24 Haziran günü pozitif sonuçlanan corona testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler.
 
TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım.
 
Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Kendra Lust, James Rodriguez'e sürpriz kutlama! Kendra Lust, James Rodriguez'e sürpriz kutlama!
Şansal Büyüka: Şansal Büyüka: "Fenerbahçe'de yapılanmadan Erol Bulut'un haberi var mı?" <div> Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül patlaması!</div> <div>  </div>
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül patlaması!
 
 Acun Ilıcalı bombayı patlattı! 'Maceramız başlıyor...'Acun Ilıcalı bombayı patlattı! 'Maceramız başlıyor...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.