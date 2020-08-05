Beto'dan flaş transfer açıklaması: 'Galatasaray'a açığım'

Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve İzmir ekibine veda eden Beto, Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 21:10
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Göztepe'den ayrılan 38 yaşındaki kaleci Beto, transfer durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı.
 
Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme vermediğini dile getiren Beto, "Göztepe'de kontratım bitti ve onlardan bir teklif almadım. Bu koşullarda orada oynayacağımı düşünmüyorum. Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim. Muhtemelen bu kulübün bir politikası." ifadelerini kullandı.
 
GALATASARAY'DA OYNAMAYA AÇIĞIM
 
Galatasaray'da forma giymek istediği vurgulayan deneyimli kaleci, "Menajerimin elinde birçok kulüpten teklif var. Bana kulüplerden detay vermedi. Ama teklifler var, bekliyoruz. Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Galatasaray'da oynamak fırsat olur, orada oynama fikrine sıcak bakıyorum. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
 
2017 yaz transfer sezonunda Sporting'den Göztepe'ye transfer olan Beto, üç sezon boyunca sarı-kırmızılı takımda istikrarlı ve başarılı bir grafik sergilemişti.(Ajansspor)

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