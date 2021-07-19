Bielsa Okay Yokuşlu için çıldırıyor

Leeds United'ın başarılı teknik direktörü Marcelo Bielsa, Okay Yokuşlu için yönetime rapor verdi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 12:31 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 12:34
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A Milli Futbol Takımımızın yıldız isimlerinden Okay Yokuşlu'ya İngiltere Premier Ligi takımlarından Leeds United talip oldu.
 
Leeds United, milli futbolcu Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya 6 milyon Euro bonservis teklif etmeye hazırlanıyor.
 
İspanyol basınından Marca, geçen sezon West Bromwich'te kiralık olarak forma giyen tecrübeli oyuncunun İngiltere yolunda olduğunu belirtti.
 
BIELSA ÇOK İSTİYOR
 
Özellikle Teknik Direktör Marcelo Bielsa'nın bu transferi çok istediğine vurgu yapıldı.
 
Bilindiği gibi Celta Vigo, kadroda düşünülmeyen Okay Yokuşlu ve Emre Mor ile yolları ayırma kararı almıştı. Milli yıldız 2018 yılında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.
 
TRABZONSPOR PAY ALACAK
 
Okay Yokuşlu'nun Leeds United'a transfer olması durumunda Bordo-Mavililer'in satıştan yüzde 10 pay alma hakkı var. Yani Karadeniz Fırtınası transferden 600 bin Euro kazanabilir.
 
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Okay, 2018 yılından beri Celta Vigo'da forma giyiyor.
 
Transferin gerçekleşmesi halinde Okay, orta sahada Avrupa Şampiyonası'nın yıldızlarından Kalvin Phillips ile yan yana oynayacak. Leeds United geçen sezonu 9. sırada tamamlamıştı. (Takvim)

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Etiketler: okay yokuşlu bielsa leeds
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