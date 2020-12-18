Bild duyurdu! İmza atmaya geliyor

Almanya'nın prestijli gazetelerinden Bild, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağını yazdı.

18 Aralık 2020 Cuma - 8:04
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği Mesut Özil için dün flaş bir açıklama geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Mesut'un Arsenal ile 6 aylık sözleşmesi olduğunu hatırlatıp, "Futbolu özlediği aşikar. Arsenal formasını tekrar giyebilmek için de çok çalışıyor. Fenerbahçe ile ilgili durumumuzu açıkça belirtmek istiyorum. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak, transfer konusunda şu an için değişen bir şey yok. Bu şartlarda görünen o ki Mesut, sezonu Arsenal'de tamamlayacak" ifadelerini kullandı. Bu arada Alman Bild Gazetesi de, 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında olmasa da yaz döneminde sarı-lacivertlilere imza atabileceğini yazdı..

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Etiketler: bild mesut özil fenerbahçe
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