Bilic’in aklı Vedat Muriç’te

Fenerbahçe’de bu sezonun en verimli isimlerinden Vedat Muriç için West Bromwich Albion resmen harekete geçiyor. Premier Lig ’e yükselme başarısı gösteren İngiliz ekibinde Slaven Bilic mesaisine hızlı başladı.

Güçlükle yükseldikleri Premier Lig için ciddi takviyeler isteyen Hırvat teknik adam, transfer listesinin ilk sırasında Kosova lı forveti tutuyor. Daha önce 2 yıl Beşiktaş ’ta çalıştığı için Süper Lig’i ve Türk futbolunu iyi takip eden Bilic, Muriç’i de son 2 sezonda yakından izledi.

Ada basınında yer alan haberlerde de 25 yaşındaki golcü için Slaven Bilic’in çok istekli olduğu ve bütçede en az 15 milyon sterlinlik bir bölümün gözden çıkarılabileceği kaydedildi. Bu sezon Fenerbahçe’nin en fazla skor katkısı yapan ismi de Vedat Muriç oldu. Yıldız oyuncu bu sezon sarı-lacivertliler adına ligde 15 gol 6 asistle oynadı ve toplamda 21 gole direkt etki etti. Takımına 21 puan kazandıran Kosovalı, takımın en faydalı oyuncusu olarak dikkat çekti.

Muriç’in ligdeki 15 golünün 11’i de Kadıköy’de geldi. 32 haftada 21 gollük etki eden Muriç, ligin ilk yarısında 10 gol atarken, ikinci yarıda 5 gol buldu. Toplamda ise 36 resmi maçta 17 gol 7 asistle, 24 gole etki yaptı.

Her yerden takip etti!

Bilic’in Muriç’e ilgisi 2 sezondur devam ediyor. Geçen yıl West Bromwich, Championship’te yer alırken de transfer için girişimleri olan Bilic, 25 yaşındaki forveti hem Kosova Milli Takımı hem de Türkiye performansından biliyor. Hırvat hoca, yakından izlediği golcü oyuncuyu artık kadrosunda görmek istiyor.