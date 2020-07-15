Bilic'ten Fenerbahçe'ye piyango! 170 milyon TL...

Hırvat teknik adamın çalıştırdığı West Bromwich, Premier Lig’e yükselirse Vedat Muriqi için 20 milyon poundu (yaklaşık 170 milyon TL) gözden çıkaracak

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:55
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızla sürdürürken diğer yandan Ada'da Premier Lig'e hangi takımın yükseleceğini yakından takip ediyor.
 
Sarı-lacivertliler, teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yaptığı West Bromwich Albion takımının, İngiltere Championship'te ilk iki sırada tamamlamasını sabırsızlıkla bekliyor.
 
Hırvat teknik adam, Premier Lig'e yükselmeleri halinde, takıma katacağı yıldız transferi olarak Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i düşünüyor. Bilic'in, Muriqi için 20 milyon Pound (yaklaşık 170 milyon TL) gibi bir bedeli gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.
 
Fenerbahçe, Muriqi'den gelecek bonservis bedelinin yüzde 15'ini Rizespor'a verecek. Kalan bölümle ise sarı-lacivertliler bonservis ödeyerek alacağı oyuncularla ilgili planlamasını yapacak. 3 veya 4 bonservisli oyuncu alınacağı gelen bilgiler arasında.

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