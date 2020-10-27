Bilic'ten yönetime sert sözler! 'Hayal kırıklığı...'

Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Brighton 1-1 berabere kalırken Beşiktaş 'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'ten sert sözler geldi.

WBA'nın teknik direktörü Bilic, transferin son gününde takımın stoperi Ahmed Hegazi'nin satılmasına tepki gösterirken yönetimi hedef aldı.

Bilic, ''Hayal kırıklığı yaşıyorum, onun kalacağını düşünüyordum. Hatta son maçta da oynatmayı planlıyordum. Bu benim tercihim değildi. Satılmasına ben karar vermedim, başkaları verdi!'' sözlerini kullandı.