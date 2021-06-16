Billong açıkladı! 'Sonuna kadar onurlu bir şekilde...'

16 Haziran 2021 Çarşamba - 10:24
Geçtiğimiz sezon Atakaş Hatayspor
'da forma giyen Kamerun
lu stoper Jean-Claude Billong hakkında ortaya atılan iddiaların ardından açıklamalarda bulundu.
Kamerunlu futbolcu Camfoot'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Profesyonel kariyerimde belki de ilk kez röportaj veriyorum. Türkiye'den gelen haberler
beni çok üzdü. Hatayspor ile harika bir sezon geçirdik ve ligi altıncı sırada tamamladık. Bu yıl ortaya koyduğum performansın ardından Kamerun Milli Takımı'ndan davet aldım. Maçların sonuçlarını asla ve asla manipüle etmediğimi açıkça belirtmek isterim. Sonuna kadar onurlu bir şekilde profesyonel kariyerimi sürdüreceğim. Türkiye'deki ilgili makamların bu olayı araştıracağına inanıyorum"