Bindiği ata yumruk atan Halis Karataş'ın cezası belli oldu!

Yarış öncesi atına yumruk atarken görüntülenen jokey Halis Karataş’ın cezası belli oldu. İstanbul Komiserler Kurulu, Karataş’a 60 gün hak mahrumiyeti verildi. Cezayla ilgili son kararı Yüksek Komiserler Kurulu verecek.

01 Eylül 2020 Salı - 17:22
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26 Ağustos 2020 Çarşamba günü İstanbul’da bindiği Arts Man isimli safkanın starta giriş yaparken huysuzluk yaparak ayağını start kapağına vurmasına sebep olduğu için can havliyle kafasına yumruğuyla vuran ve sonrasında hatasını kabul ederek bir özür mesajı yayınlayan jokey Halis Karataş, İstanbul Komiserler Kuruluna savunmasını verdi.
 
Şampiyon jokeyin 30 Ağustos 2020 Pazar günü verdiği savunmasını yetersiz bulan Kurul, Halis Karataş’ı ‘Start makinesi içerisinde atın kafasına yumruk atmak suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 7.fıkrası uyarınca 562 TL para cezası ve ayrıca 60 (altmış) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten geçici olarak yasaklanması için Yüksek Komiserler Kuruluna teklifine ve ihtiyati tedbir olarak kesin karar gelinceye kadar cezanın 31.08.2020 tarihinden itibaren başlamasına’ karar verdi.
 
Bu gelişmenin ardından Halis Karataş’ın yaptığı savunma ve Kurulun konu ile ilgili olarak hazırladığı dosya Ankara’ya gönderilecek ve konu ile ilgili son karar Yüksek Komiserler Kurulu tarafından verilecek.
 
 

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Etiketler: jokey at yumruk Halis Karataş
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