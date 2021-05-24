Bir bir ortaya çıktı! İşte Salih Uçan gerçekleri

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve adı bütün Süper Lig devleriyle anılan Salih Uçan'ın Beşiktaş'a imza atacağı öğrenildi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:04
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Aytemiz Alanyaspor’da geride bıraktığımız sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Salih Uçan, kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Kara Kartal’ın radarına girmişti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerin ardından el sıkışan Siyah-Beyazlılar’ın, yaptığı ön anlaşmanın detayları belli oldu. Beşiktaş’ın, yıldız futbolcuyla 3 yıllığına anlaşma sağladığı ve transferin oyuncunun resmi olarak boşa çıkacağı 1 Haziran’da duyurulmasının planlandığı kaydedildi.
 
Şu anda tatilde
 
Fanatik'in haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Trabzonspor’un da radarında bulunmasına rağmen Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Beşiktaş’ı seçen Salih’in, ay sonuna kadar tatilde olacağı ve sonrasında İstanbul’a gelip anlaşmayı imzalayacağı ifade edildi. Alanyaspor’da 40 karşılaşmaya çıkan 1,82’lik futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koymuştu.
 
Salih Uçan, Alanyaspor’da 2 sezonda 74 maça çıkıp 4 gol atıp 11 asist yaparken daha önce; Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli’de görev yapmıştı.

  

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Etiketler: salih uçan beşiktaş
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