Bir de Sportif Direktör krizi var

Bugün yeni hocasını açıklayacak olan Ali Koç, Sportif Direktör konusunda da arayışlarına devam ediyor.

28 Haziran 2021 Pazartesi - 7:45
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Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ile yeni bir döneme adım atılırken bir kez daha gündemin ana maddesine teknik direktörlük konusu oturdu.
 
Sarı-lacivertlilerde, Ali Koç’un göreve ilk geldiği 2018 yılından beri sürekli bir hoca gündemi yaşanıyor. Phillip Cocu, Erol Bulut ve Ersun Yanal’la yola çıkan ancak daha sonra Koeman, Emre Belözoğlu ve Tahir Karapınar gibi isimlerle geçiş süreçleri yaşayan Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile de hiç maça çıkmadan ayrılmıştı.
 
Ali Koç döneminde hep bir hoca konusu tartışılırken, aynı süreç yine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde şu an yine gündem belirlenemeten teknik direktör oldu. Bu konu ister istemez Ali Koç ve yönetimi de etkiliyor. Yabancı teknik adam konusunda çok umutluyken Cocu ile aranan uyum yakalanamadı. Yerli seçimlerinde de bilhassa Ersun Yanal ve Erol Bulut’la aranan başarı gelmedi. Başladığı hiçbir hocayla sezonu tamamlayamayan Ali Koç, artık bu şanssızlığı tersine çevirmek istiyor.
 
Çünkü bu konu hem yönetim hem camia üzerinde adeta bir fobiye dönüştü. Yeni dönemde yeni belirlenecek hoca ile uzun vadeli ve başarılı bir süreç hedefleniyor.
 
Sportif direktör ne olacak?
 
Sarı-lacivertli camiada merak edilen bir diğer önemli konu sportif direktörlük meselesi. Ali Koç, 2018’de göreve ilk başladığında sportif direktörlük için umutlu olduğunu ve bu sistemi benimsediğini belirtmişti. Ancak gelinen son süreçte hem Damien Comolli hem de Emre Belözoğlu ile aranan uyum yakalanamadı. Yeni dönemde de sportif direktörlük konusundan umut kesilmedi. Başkan Ali Koç, uyumlu bir çalışma ortamı kurmak ve sportif direktör ile teknik ekip arasında bağ kuracak bir isim arıyor.

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Etiketler: ali koç fenerbahçe sportif direktör
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