Bir dönem sona erdi! Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı

Ali Koç ile basın toplantısı düzenleyen Volkan Demirel planlarım var diyerek Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu.

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 11:42
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Fenerbahçe Kulübü dün akşam Başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı. Sarı-lacivertli camiada gözler bu toplantıya çevrildi.
 
İşte Başkan Ali Koç'un açıklamaları: "Duruşuyla, Fenerbahçe değerlerini sahiplenmesiyle Fenerbahçe tarihinin en önemli kalecisi olarak tarihe geçmiştir. 17 yıl boyunca 396 maça çıkmış ve yıllarca A Milli Takım kalesini korumuş. Kariyeri boyunca 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış. Pek çok futbolcuya nasip olmayacak kariyerle futbol kariyerine nokta koymuştur. 2 sezon boyunca yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiştir.
 
Volkan'la ve hocamızla görüşme yaptık. Hocamız Volkan'la bir arada geleceğini söyledi. Fenerbahçe'den bir müddet ayrılmak istediğini, kendi ayakları üstünde durmak istediği ifade etti. Biz bu görüşünü, planını saygıyla karşıladık. Pres yaptım. İyi bir kadromuz var. Bu sezonu boş geçirme riskini ortadan kaldırırsın. Bir tarih verdi. Fenerbahçe'ye hoca olarak döneceğim dedi. Biz bunu kabul ettik.  

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Etiketler: volkan demirel fenerbahçe
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