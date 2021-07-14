Bir dönem sona erdi! Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı

İşte Başkan Ali Koç'un açıklamaları: "Duruşuyla, Fenerbahçe değerlerini sahiplenmesiyle Fenerbahçe tarihinin en önemli kalecisi olarak tarihe geçmiştir. 17 yıl boyunca 396 maça çıkmış ve yıllarca A Milli Takım kalesini korumuş. Kariyeri boyunca 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış. Pek çok futbolcuya nasip olmayacak kariyerle futbol kariyerine nokta koymuştur. 2 sezon boyunca yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiştir.

Volkan'la ve hocamızla görüşme yaptık. Hocamız Volkan'la bir arada geleceğini söyledi. Fenerbahçe'den bir müddet ayrılmak istediğini, kendi ayakları üstünde durmak istediği ifade etti. Biz bu görüşünü, planını saygıyla karşıladık. Pres yaptım. İyi bir kadromuz var. Bu sezonu boş geçirme riskini ortadan kaldırırsın. Bir tarih verdi. Fenerbahçe'ye hoca olarak döneceğim dedi. Biz bunu kabul ettik.