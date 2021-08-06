Bir madalya daha! Bu sefer Merve Çoban...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

06 Ağustos 2021 Cuma - 9:29
İLGİLİ HABERLER
Milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finalde Voleybolda ilk finalist ABD! Tokyo 2020'de tarihi başarı! Eray Şamdan'dan olimpiyatlarda gümüş madalya Tokyo 2020'de karatede Eray Şamdan olimpiyat madalyasını garantiledi 5 hakemden tam puan! Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.
 
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate branşında müsabakalar yapılmaya devam ediyor.
 
Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında kumite kategorisinde 61 kiloda A Grubu'nda mücadele eden Merve, ilk maçında iyi bir performans sergiledi Japon rakibi Mayumi Someya'yı 4-0 mağlup etti.
 
Milli karateci, ikinci olarak Venezuelalı Claudymar Garces Sequera ile karşılaştı. Merve, ikinci maçından da 6-2'lik skorla galip ayrıldı ve 4 puanla grup liderliğine yükseldi.
 
Merve, gruptaki üçüncü maçında Fransız Leila Heurtault ile mücadele etti. Milli sporcu karşılaşmayı 2-0 kaybetti.
 
Son maçında Çinli Xiaoyan'la karşılaşan Merve, kontrollü bir oyun ortaya koydu. Rakibiyle 2-2 berabere kalan ancak son puanı verdiği için sahadan yenik ayrılan Merve, buna rağmen grubu 4 puan ve averajla 2. sırada tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: merve çoban 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Caner Erkin gerçekleri ve yıldız stoperden rest 'Hiç bir yere gitmiyorum' Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Caner Erkin gerçekleri ve yıldız stoperden rest 'Hiç bir yere gitmiyorum'
Fenerbahçe'de Vito Pereira gözlerinin yaşına bakmıyor! Şimdi de Sosa, İrfan Can, Ozan Tufan ve Mert Hakan depremiFenerbahçe'de Vito Pereira gözlerinin yaşına bakmıyor! Şimdi de Sosa, İrfan Can, Ozan Tufan ve Mert Hakan depremi Barcelona'dan ayrılan Messi'nin yeni takımı belli oldu! Avrupa futbolunda yeni bir dönem...Barcelona'dan ayrılan Messi'nin yeni takımı belli oldu! Avrupa futbolunda yeni bir dönem... Galatasaray-St. Johnstone sonra yaylım ateşi! 'Boey, Berkan Kutlu, Muslera ve Aytaç...'Galatasaray-St. Johnstone sonra yaylım ateşi! 'Boey, Berkan Kutlu, Muslera ve Aytaç...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.