Bir scout transfer daha! İşte Terim'in yeni 10 numarası Claudinho

Belhanda ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşamayan Galatasaray, Claudinho'yu gündemine aldı.

16 Şubat 2021 Salı - 8:06
İLGİLİ HABERLER
Güntekin Onay Süper Lig'in en iyi iki orta sahasını açıkladı! Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu 'Çayını iç ve keyfine bak' Varga'nın pozisyonu penaltı mı? İşte 6 hakemin yorumu Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'den gündemi sarsan paylaşım!

Mostafa Mohamed ve Kerem'i örnek göstererek, "Bu gençlerin sayısını artırırsak, Galatasaray'ın kurtuluşu demektir" diyen Fatih Terim, sözleşmesinin sonuna gelen Younes Belhanda'nın yerine 10 numara arayışlarına da başladı.

 
Adaylardan birisi Brezilya Serie A takımlarından Bragantino'da oynayan Claudinho. Diğeri ise Spartak Subtotica takımının oyun kurucusu Lazar Tufegdzic...

 
Terim'in listesinde adları öne çıkan iki isim özellikle genç, potansiyelli ve gelecekte yüksek rakamlara satılabilecek oyuncular oldukları için tercih edildi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Claudinho galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Önce Eljif ile Vedat Muriç şimdi de Altay Bayındır! Rekor bonservis... Önce Eljif ile Vedat Muriç şimdi de Altay Bayındır! Rekor bonservis...
Bu 8 yıldız Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak! En düşük bonservis 20 milyon euroBu 8 yıldız Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak! En düşük bonservis 20 milyon euro Erol Bulut tek tek isim verdi! Fenerbahçe'de 4 ayrılık varErol Bulut tek tek isim verdi! Fenerbahçe'de 4 ayrılık var Gökhan Gönül'den radikal karar! Futbolu bırakma kararı aldı...Gökhan Gönül'den radikal karar! Futbolu bırakma kararı aldı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.