Bir yerli transferi daha! Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da

Galatasaray, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

06 Temmuz 2021 Salı - 13:19
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Süper Lig'in büyük takımlarının peşinden koştuğu Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre Barış Alper Yılmaz'ın transferi karşılığında Başkent ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

 
Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcuyu da Keçiörengücü'ne verecek. 
 
TÜRK TELEKOM STADI'NA GELİP İMZALADI, RESMEN AÇIKLANACAK.
 
Bugün Türk Telekom Stadı'nda imza atan Barış Alper Yılmaz'ın transferinin akşam saatlerinde resmi olarak da açıklanması bekleniyor.
 
Daha önce kadrosuna Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı katan Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın ilk transferi Barış Alper Yılmaz olacak.

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Etiketler: barış alper yılmaz galatasaray
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