Bizim çocuklar sonunu getiremedi! A Milli Takım, Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası G grubu üçüncü maçında A Milli Takım Letonya'yla 3-3 berabere kaldı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-0 öne geçmemize rağmen sonunu getiremedik.

30 Mart 2021 Salı - 23:43 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 0:10
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

2’nci dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza sahası yayın üzerinde topla buluşan Kenan Karaman’ın düzgün vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

8’inci dakikada Uldrikis’in ceza sahası dışından vuruşunda Mert’in müdahalesi ile meşin yuvarlak dışarı gitti.
11’inci dakikada Savalnieks’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Uldrikis’in kafa vuruşundan top kalenin üstünden dışarı çıktı.

18’inci dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Burak Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


21’inci dakikada Hakan Çalhanoğlu pasında topla buluşan Kenan Karaman’ın sol kanattan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
22’nci dakikada Burak Yılmaz’ın pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Hakan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors’ta kaldı.
27’nci dakikada Letonya’nın kullandığı korner atışında Oss’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
33’üncü dakikada Savalnieks’e baskı yaparak topu kapan Caner Erkin’in, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı duvar pasının ardından çektiği sert şut, kaleci Steinbors’a sonrasında ise üst direğe çarparak kornere çıktı.
33’üncü dakikada Türkiye mücadelede farkı 2’ye çıkardı. Caner Erkin’in kullandığı korner atışında Letonya savunmasının uzaklaştırdığı topla ceza sahası içinde buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

35’inci dakikada Letonya farkı 1’e indirdi. Uldrikis’in indirdiği topla Jurkovskis buluştu. Bu oyuncunun sol kanattan yerden ortasında topla buluşan Savalnieks’in vuruşunda kale direğine çarpan top ağlara gitti: 2-1.


Mücadelenin ilk yarısı Milliler’in 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
52’nci dakikada Tobers’in müdahalesi ile Mert Müldür ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Daniel Stefanski penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Burak Yılmaz’ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.
58’inci dakikada Savalnieks’in kullandığı serbest vuruşta Oss, kafa ile topu altıpasa indirdi. Kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Uldrikis’in vuruşunda top filelere gitti: 3-2.
79’uncu dakikada Emsis’n pasında ceza sahası içinde topla buluşan Davis Ikaunieks’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.

81’inci dakika Ozan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak’ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.
89’uncu dakikada Taylan’ın pasında topla buluşan Çağlar’ın vuruşunda top üst filelerde kaldı.

90+1’inci dakikada Ozan Tufan’ın pasında topla buluşan Taylan’ın ortasında Deniz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors’ta kaldı.
90+5'inci dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı top sonrasında Krollis, sol tarattan cezahasına girip şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

 
Millilerin grubunda Hollanda ve Norveç galip
 
Öte yandan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Futbol Takımı’nın yer aldığı G Grubu’nda 2 maç daha oynandı. Hollanda, Cebelitarık deplasmanında 7-0 kazanırken, Norveç deplasmanda Karadağ’ı tek golle geçti.
 
HOLLANDA'DAN FARKLI TARİFE
Victoria Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hollanda 41’inci dakikada Berghuis’in attığı golle 1-0 önde kapattı. Konuk ekip ikinci yarıda 55’inci dakikada Luuk de Jong, 61 ve 88’inci dakikalarda Depay, 62’nci dakikada Wijnaldum, 64’üncü dakikada Malen ve 85’inci dakikada van de Beek’in golleriyle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Hollanda puanını 6’ya yükseltti.
 
NORVEÇ, KARADAĞ’I TEK GOLLE GEÇTİ
 
Gruptaki diğer maçta ise Karadağ sahasında Norveç’i konuk etti. Norveç, 35’inci dakikada Alexander Sörloth’un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Norveç puanını 6’ya çıkartırken, Karadağ grupta ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.
 
 

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