Boateng'i Fenerbahçe istedi araya Tottenham girdi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Jerome Boateng için Tottenham devreye girdi.

18 Nisan 2021 Pazar - 12:24
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Bayern Münih ile sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalacak olan Gana asıllı Alman futbolcu Jerome Boateng, için İngiltere'den talip var.
 
İngiliz basınından The Sun'ın Alman yayın organı SportBild'e dayandırdığı habere göre 32 yaşındaki yıldız futbolcuyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham yakından ilgileniyor. Bu bağlı olarak Boateng'in de Londra ekibinin formasını giyemeye hevesli olduğu ve İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
 
Jerome Boateng'in adı son dönemde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Hatta sarı lacivertli yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdiği iddia edilmişti. (Fanatik)

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Etiketler: boateng fenerbahçe tottenham
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