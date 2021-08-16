Boateng'in istediği para şok etti!

Beşiktaş'ın talip olduğu yıldız stoper Jerome Boateng, siyah beyazlı kulüpten yıllık 4 milyon euro talep etti.

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:58
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Beşiktaş'ın stoper transferinde liste başına aldığı Jerome Boateng'in yıllık ücreti el yaktı.
 
Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon Euro'luk talebi Kartal'ın bütçesini aştı.
 
Siyah-beyazlılarda iki sezon önce forma giyen Kevin-Prince Boateng, üvey kardeşi olan Jerome'a Beşiktaş hakkında olumlu referanslar vermişti ancak maaş talebi kabul görmedi.
 
Kariyeri boyunca 76 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen Boateng, 1 kez Dünya Kupası'nı, 2 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.
 
FERRO'YU ÖNERDİLER
 
Menajerler de siyah-beyazlılara Benfica'nın 24 yaşındaki stoperi Ferro'yu önerdi. Teknik heyet ise ayağı iyi de olsa 1.91'lik oyuncunun ağır olması nedeniyle bu transfere soğuk bakıyor. Ancak Ferro için henüz kesin karar verilmedi. (Sabah)

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Etiketler: boateng beşiktaş
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