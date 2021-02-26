Bölgesel Amatör Ligler için açılış müjdesi! 17 Nisan’da başlıyor...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig'in 17 Nisan'da başlayacağını açıkladı.

AA 26 Şubat 2021 Cuma - 17:38 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 17:59
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  futbolda Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu. 
 
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada,  "Bölgesel Amatör Lig için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü  17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla  geçecek başarılı bir lig diliyorum." ifadelerini kullandı.
 
Kasapoğlu, detayların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından  açıklanacağını da aktardı.
 
 

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Etiketler: Bölgesel Amatör Lig Gençlik ve Spor Bakanı başlama tarihi Amatör Lig
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