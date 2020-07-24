Boluspor Başkanı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferini açıkladı!

24 Temmuz 2020 Cuma - 19:58
Galatasaray, Sivasspor
ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray'ın transferini Emre Kılınç'ı yakından tanıyan Boluspor
Başkanı Necip Çarıkçı açıkladı. Çarıkçı ile Emre, uzun yıllar Boluspor'da birlikte görev almışlardı.
Necip Çarıkçı, "Emre Kılınç'ı 15 yaşında Boluspor'a transfer ettik. Emre, Boluspor'a 900 bin TL kazandırarak Sivasspor'a gitti. Emre Kılınç, Galatasaray
ile anlaştı. Emre gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Emre çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı." şeklinde konuştu.(Ajansspor)