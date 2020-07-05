Bomba iddia: Kesin olarak Fenerbahçe'de!

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans ile transfer döneminin en çok ilgi çeken isimlerinden biri olan Filip Novak ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

05 Temmuz 2020 Pazar - 13:28
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Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans ile transfer döneminin en çok ilgi çeken isimlerinden biri olan Filip Novak ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo Mavili ekiple henüz sözleşme imzalamayan ve sezon sonunda kontratı sona eren Novak'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyeceği iddia edildi.
 
Sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Çek sol bek Filip Novak hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Orkun Yazgan Tivibu Spor'da yayınlanan Ortak Nokta programında, Novak'ın gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini söyledi.
 
 
 

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