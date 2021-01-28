Borç 14 milyar liraya dayandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Türk futbolunun 4 büyüğü olarak nitelendirilen Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor borç sarmalı içinde yüzmeye devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Kasım 2020, Trabzonspor’un ise Ağustos 2020 itibarıyla toplam borcu 14 milyar liraya ulaşmış durumda.

Son sekiz yılda yüzde 579’luk artış

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 2012 yılındaki toplam borcu 2 milyar 60 milyon liraydı.

İlerleyen yıllarda bilhassa ligin yayın bedelindeki artışlarla kulüplerin kasasına daha çok para girmeye başladı.

Gelirdeki bu artışa karşın harcamalar da fahiş oranda artınca 2019 yılında 4 kulübün toplam borcu 10 milyar sınırını aştı.

Kulüpler, son yıllarda UEFA ’nın uyguladığı Finansal Fair Play kuralları ve çeşitli sponsorluklarla borç miktarını frenlemeye çalışsa da 2020’nin son ayına girilirken toplam borç yaklaşık 14 milyar liraya yükseldi.

Bir başka deyişle kulüplerin borcu son 8 yılda yüzde 579 oranında artış gösterdi.