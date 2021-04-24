Borussia Dortmund'dan Uğurcan Çakır bombası!

Alman devi Borussia Dortmund Uğurcan Çakır için kolları sıvadı.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 12:05
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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa devleri talip olmaya devam ediyor.
 
İngiliz basını 25 yaşındaki kaleciyle Liverpool'un ardından Alman devi Borussia Dortmund'un da devrede olduğunu yazdı. Dortmund'un genç kaleciye 20 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. 
 
Trabzonspor beklemede
 
Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirleyen ve milli kalecinin bir sonraki satışından da %10 pay talep eden Trabzonspor, gelebilecek başka teklifleri de değerlendirmek amacıyla Dortmund'un teklifi karşısında beklemeye geçtiği öğrenildi.
 
32 maçta forma giydi
 
Bu sezon bordo mavililerde başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de çıktığı 32 maçın 12'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Uğurcan'ın adı Liverpool, Sevilla gibi Avrupa devleriyle de anılmakta.

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Etiketler: Borussia Dortmund uğurcan çakır
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