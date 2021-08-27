Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Bundesliga’nın 3. Hafta açılış maçında Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki gruplarındaki rakiplerinden biri olan Borussia Dortmund, zorlu mücadelede Hoffenheim ile karşı karşıya gelirken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Bundesliga keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

27 Ağustos 2021 Cuma - 12:01
İLGİLİ HABERLER
Günün En Çok Oynanan Maçları Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları HJK Helsinki - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları Shakhtar Donetsk - Monaco maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Yeni sezona Marco Rose yönetiminde başlayan Sarı-siyahlılar, aynı zamanda takımın en büyük silahı olan Erling Haaland’ı da takım tuttu. Ligin ilk 2 haftasında Eintracht Frankfurt galibiyeti ve Freiburg yenilgisiyle başlayan Borussia Dortmund’ta, bu sezonki en büyük hedeflerden biri istikrar sağlayabilmek olacaktır. Takımdan ayrılan İngiliz oyuncu Jadon Sancho yerine PSV Eindhoven’dan Donyel Malen’I renklerine katan Dortmund, bu sezon da iddialı bir hücum hattıyla sezona devam ediyor.
 
Konuk ekip Hoffenheim ise geçen sezon bıraktığı yerden devam etmeye çalışan ekiplerden biri… Yaz transfer sezonunda çok ciddi transferler gerçekleştirmeyen Alman ekibinde, buna rağmen kadro kalitesi dikkat çekiyor. Hoffenheim Teknik Direktörü Sebasitan Hoeness, güçlü rakibi karşısında Munas Dabbur ve Kramaric gibi kaliteli hücumcularıyla zorlu deplasmanda puan arayacak.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Bundesliga’da 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Hoffenheim, ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi…
- Hoffenheim’in tecrübeli hücum oyuncusu Andrej Kramaric’in kariyerinde Borussia Dortmund’a karşı 7 golü bulunuyor. Daha fazla gol attığı tek takım Hertha Berlin.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Borussia Dortmund kazanır" oldu! %33'lük ev sahibi ekibin Hoffenheim karşısında galibiyete uzanacağını düşünüyor... %5'lik kesim ise "2.5 Üst" tercihini kuponlarına eklemiş.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: iddia iddaa misli misli.com Borussia Dortmund Hoffenheim
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Babel, Falcao, Marcao derken Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Dün akşam o son pası vermeyince Fatih Terim ipleri kopardı Babel, Falcao, Marcao derken Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Dün akşam o son pası vermeyince Fatih Terim ipleri kopardı
Ali Koç 3 forvetle masaya oturdu yıldız isimleri tek tek Vitor Pereira'nın önüne koydu! 'Seç birini...'Ali Koç 3 forvetle masaya oturdu yıldız isimleri tek tek Vitor Pereira'nın önüne koydu! 'Seç birini...' Biri 'E-5' diğeri 'Koridor yaptı' dedi! Dün gece Galatasaray Barış Alper Yılmaz diye harika bir genç kazandıBiri 'E-5' diğeri 'Koridor yaptı' dedi! Dün gece Galatasaray Barış Alper Yılmaz diye harika bir genç kazandı Dün akşam Fatih Terim sinyali vermişti! Galatasaray'da beklenen ayrılık... Eski takımına geri dönüyorDün akşam Fatih Terim sinyali vermişti! Galatasaray'da beklenen ayrılık... Eski takımına geri dönüyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.