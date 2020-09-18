Boston - Miami maç sonucu: 101-106

NBA'de Doğu Konferansı Final Serisinin ikinci maçında Miami Heat, Boston Celtics'i üçüncü çeyrekteki geri dönüşü ile 106-101 mağlup etti. İlk maçta son çeyrekte geri dönüşe imza atmayı başarmış olan Miami Heat, bu sonuçla serideki durumu 2-0'a getirdi.

Miami Heat'te Goran Dragic, 25 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başarırken Bam Adebayo 21, Duncan Robinson 18 sayıyla oynadı.

Boston Celtics'te Kemba Walker 23 sayıyla takımının en skoreri olurken Tatum ve Jaylen Brown 21'er sayı ürettiler.

İLK ÇEYREK SONUCU: Boston Celtics 31-28 Miami Heat

İlk çeyrekte Duncan Robinson, Miami Heat adına 4/6 üçlük isabeti ile 12 sayı üreterek en skorer isim olurken Boston Celtics'te ise Marcus Smart, 8 sayıyla takımının en skoreriydi.

İLK YARI SONUCU: Boston Celtics 60-47 Miami Heat

İlk yarı sonunda Kemba Walker 14 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Miami Heat'in en skorer ismi ise ilk çeyrekte ürettiği 12 sayıyla Duncan Robinson oldu.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Boston Celtics 77-84 Miami Heat

Miami Heat, ilk yarıyı 13 sayı geride kapattıktan sonra üçüncü çeyrekte rakibine 37-17'lik üstünlük sağlamayı başardı.

MAÇ SONUCU: Boston Celtics 101-106 Miami Heat

Play-Off'ların en iyisi Miami

Normal sezondaki konferans derecesi 44 galibiyet, 29 mağlubiyet ile konferans yarı finallerine ulaşan takımlar arasında en kötü dereceye sahip olan Miami, Play-Off'ların ise en iyi takımı olarak öne çıkıyor.

İlk turda Indiana Pacers'ı 4-0, yarı finallerde Milwaukee Bucks'ı 4-1 geçen Miami, konferans finallerinin ilk iki maçında da Boston Celtics'i mağlup ederek 10-1'lik bir derece elde etti ve şu anda Play-Off etabının sonuçlar anlamında en iyi takımı olarak öne çıkıyor.