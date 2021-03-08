Boupendza'dan Ömer Erdoğan'a el kol hareketi

Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor ile Hes Kablo Kayserispor karşılaştı. Mücadele 3-1 Kayserispor üstünlüğü ile sonuçlandı. Mücadele sırasında dikkatlerden kaçmayan bir olay yaşandı.

Hatayspor’un 18 golle Süper Lig’in krallık yarışında ilk sırada bulunan futbolcusu Aaron Boupendza, 63. dakikada oyundan alındı. Ancak tabelanın kalması sonrasında kendi numarasını gören Gabonlu futbolcu bu karardan memnun olmadı.

Kenara el kol hareketleri yaptı

