Boupendza'dan Ömer Erdoğan'a el kol hareketi

08 Mart 2021 Pazartesi - 11:02
Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor
ile Hes
Kablo Kayserispor
karşılaştı. Mücadele 3-1 Kayserispor üstünlüğü ile sonuçlandı. Mücadele sırasında dikkatlerden kaçmayan bir olay yaşandı.
Hatayspor’un 18 golle Süper Lig’in krallık yarışında ilk sırada bulunan futbolcusu Aaron Boupendza, 63. dakikada oyundan alındı. Ancak tabelanın kalması sonrasında kendi numarasını gören Gabonlu futbolcu bu karardan memnun olmadı.
Kenara el kol hareketleri yaptı
Boupendza, teknik direktörü Ömer Erdoğan’a kendisini dışarıya aldığı için el-kol hareketleriyle tepki gösterdi. Alexandros Katranis'e yerini bırakan Gabonlu futbolcunun doğrudan soyunma odasına yönelmesi de gözlerden kaçmadı.