Boupendza transferine noktayı koydu!

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği Aaron Boupendza'nın transferine dair açıklamalar yaptı.

Erdoğan açıklamasında, "Açıkçası bizim de merakla beklediğimiz bir konu. İlgilenen takımlar oluyor. Görüşmeler oluyor. Biz de net bir şey bilmiyoruz. Transfer sezonu kapanana kadar bu söylenti devam edecek. Bu durum oyuncunun da konsantrasyonunu etkiliyor. Kulübümüzün de oyuncuyla sözleşme uzatma olayı var. Gitmeyecekse sözleşmesini uzatmak istiyor kulübümüz. Önümüzdeki günlerde belli olur. Şu an bizimle beraber. İyi de çalışıyor. Umarım hem bizim hem de kendisi için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.