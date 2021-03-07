Brendan Rodgers açıkladı! Cengiz Ünder depremi

The Athletic'te yer alan habere göre Brendan Rodgers, Cengiz Ünder'in sakatlık geçirdiğini ve bu yüzden bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Cengiz Ünder şoku yaşanıyor. Brighton'u 2-1 yenen ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıkan Leicester'da teknik direktör Brendan Rodgers, Cengiz Ünder hakkında konuştu.