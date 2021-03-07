Brendan Rodgers açıkladı! Cengiz Ünder depremi

Leicester City'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'in uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

07 Mart 2021 Pazar - 11:28 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 12:14
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The Athletic'te yer alan habere göre Brendan Rodgers, Cengiz Ünder'in sakatlık geçirdiğini ve bu yüzden bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
 
Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Cengiz Ünder şoku yaşanıyor. Brighton'u 2-1 yenen ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıkan Leicester'da teknik direktör Brendan Rodgers, Cengiz Ünder hakkında konuştu.
 
Rodgers, Cengiz Ünder'in Cuma günü antrenmanda sakatlık yaşadığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. 23 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla 19 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretmişti.

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Etiketler: cengiz ünder rodgers leicester
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