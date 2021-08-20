Brest - PSG maçı Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da

Geçtiğimiz sezonun son 4 haftası sadece 1 puan toplayabildiği için ligden düşmeyle burun buruna gelen Brest, yeni sezona 2 beraberlikle başladı. Kötü takımın belki de en iyisi, sol bek Romain Perraud 12 milyon euro bedelle Premier Lig ekibi Southampton'a gitti. Tam 10 gol katkısı (3 gol - 7 asist) yapmıştı... Yine geçen sezon hücumda ciddi süre alan ve 6 kez tabela yapan tecrübeli isim Gaetan Charbonnier, AJ Auxerre yolcusu oldu. Kaleye Marco Bizot, stopere Liliam Brassier takviyeleri yapıldı. Perraud yerine Jere Uronen geldi. İlk 2 maçın en iyi ismi şüphesiz hücum merkezindeki Steve Mounie... Belki gol atamadı ama arkadaşlarını sürekli pozisyonlara soktu. Orta alandan hücuma geçişte en dikkat edilmesi gereken isim olan Romain Faivre, aynı zamanda duran toplarda da takımın en çok güvendiği isim...

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Lille'e kaptıran PSG, yeni sezona sansasyonel transferlerle ve 2 maçta 2 galibiyetle girdi. Gianluigi Donnarumma ilk kez maç kadrosunda olacak, Sergio Ramos'un rehabilitasyon süreci devam ediyor. En çok merak edilen soru ise Lionel Messi'nin oynayıp oynamayacağı... TD Mauricio Pochettino basın toplantısında "Değerlendireceğiz..." demişti. Fransız basınına yansıyan haberlere bakılırsa hem Messi hem de Neymar deplasman kafilesinde yer almadı. EURO 2020 ve Copa America 2021 süreçleri geçiren Angel Di Maria, Marco Verratti ve Marquinhos da Donnarumma gibi ilk kez maç kadrosunda yer alacak. Colin Dagba, Layvin Kurzawa sakat. Juan Bernat maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın son 10 yılda oynadığı 9 maçın tamamını PSG kazandı.

- Bu sezon hazırlık maçları da dahil Brest'in oynadığı 8 maçın tamamı "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

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