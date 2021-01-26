Brigh-Osayi-Samuel İstanbul'da

Fenerbahçe'nin QPR'dan transfer ettiği Brigh-Osayi-Samuel İstanbul'a geldi.

26 Ocak 2021 Salı - 10:59
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Fenerbahçe, Mesut Özil, Attila Szalai ile birlikte ara transferde  kadrosuna kattığı Brigh-Osayi-Samuel'i İstanbul'a getirdi.
 
Sarı Lacivertliler, genç oyuncunun transferini "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleriyle duyurdu.
 
Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı lacivert renklere bağlayan 4,5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.
 

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Etiketler: Brigh-Osayi-Samuel fenerbahçe
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