Bruma geri mi dönüyor! Menajerinden açıklama var

27 Nisan 2021 Salı - 7:55
PSV Eindhoven'dan kiralık olarak Olympiakos forması giyen Galatasaray
'ın eski yıldızlarından Bruma
'nın geleceğiyle ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi. Menajer Catio Balde, Portekizli oyuncu için Türkiye'den teklif olduğunu belirtti.
Hollanda basınına konuşan Balde, "Bruma'yı isteyen çok kulüp var, ona inanılmaz bir ilgi var. Özellikle Almanya
, İspanya
ve Türkiye'den teklifler var. Tabii ki kararı Olympiakos verecek, isterlerse satın alma opsiyonunu kullanıp onu alabilirler. Eğer onlar bunu düşünmezse, PSV oyuncunun geleceğine karar verecek." ifadelerini kullandı.
SATIN ALMA MADDESİ, 7 MİLYON EURO
Öte yandan Olymiakos'un PSV Eindhoven ile yaptığı kiralama anlaşmasında 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi. Yunanistan
'da 27 maça çıkan Bruma, 6 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, şampiyonluk yaşadı.