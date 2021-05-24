Bruno Peres ve Gervinho yarın özel uçakla Trabzon'da

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 14:20
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzon
spor, iki isimde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili takımın anlaşmaya vardığı Bruno Peres ve Gervinho, yarın özel uçakla Trabzon'a gelecek.
Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor
, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Perez'e emanet edecek. İtalya
Serie A takımları Parma'dan Gervinho'yu, Roma
'dan ise Peres'i kadrosuna katacak bordo mavililer, Parma'nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürüyor.