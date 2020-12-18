Bu hafta forma Nazım Sangare'nin

Erol Bulut, kritik Gaziantep deplasmanında sağ bekte Nazım Sangare'ye görev verecek.

18 Aralık 2020 Cuma - 8:51
İLGİLİ HABERLER
Üst üste 3.mağlubiyet! 99-62 Bild duyurdu! İmza atmaya geliyor Gaziantep teknik direktörü Sumudica'dan canlı yayında olay hareket! Fenerbahçe maçında... Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki davada karar çıktı! Lemos'un paylaşımı dikkat çekti! Luis Gustavo...

Ligde yeniden istikrarlı sonuçlar almak isteyen Fenerbahçe'de Gaziantep maçında sağ beke Nazım Sangare'nin geçmesi bekleniyor.
 
Gökhan Gönül'ün düşen formu ve sakatlığının getirdiği fiziksel sorun nedeniyle Sangare'nin ilk 11'de olması düşünülüyor. Sakatlığını tamamen atlatan 26 yaşındaki sağ bek, Karacabey maçında da sahanın iyilerinden oldu ve atılan golün ortasını yapan isimdi.
 
Nazım Sangare bu sezon ligde sadece 3-2 kazanılan Göztepe deplasmanında ilk 11'de yer aldı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: nazım sangare fenerbahçe erol bulut
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Yusuf Yazıcı depremi! 4 yıldızla beraber satış listesine koydular Yusuf Yazıcı depremi! 4 yıldızla beraber satış listesine koydular
Dün akşam ortaya çıktı! Beşiktaş önce transfer etti sonra sözleşmesini feshettiDün akşam ortaya çıktı! Beşiktaş önce transfer etti sonra sözleşmesini feshetti Fatih Terim'in sabrı taştı! Vurdumduymaz... 'Artık ne olursa olsun...'Fatih Terim'in sabrı taştı! Vurdumduymaz... 'Artık ne olursa olsun...' Beşiktaş'a hücum! Ocaka 6 ayrılık varBeşiktaş'a hücum! Ocaka 6 ayrılık var
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.